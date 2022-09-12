Стал известен состав «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо»

Стал известен состав «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Динамо» Минска.

Так, место в воротах «барсов» в игре займет Тимур Билялов, а с капитанской нашивкой на лед выйдет Вадим Шипачев.

Состав «Ак Барса»:

Токранов, Хафизуллин – Сафонов, Воронков, Дыняк

Юдин, Хенкель – Кагарлицкий, Шипачев (к), Галимов

Адамчук, Лямкин – Галиев, Семенов, Радулов (а)

Евсеев – Панюков, Бурмистров, Тарасов

вратари: Билялов — Мифтахов

Стоит отметить, что встреча состоится в 19.00 по московскому времени.

Напомним, «Ак Барс» после трех сыгранных матчей занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В последней игре команда Олега Знарка в овертайме оказалась сильнее (2:1) «Адмирала».

«Динамо» Минск занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Минчане сыграли уже четыре матча. В последней игре подопечные Крэйга Вудкрофта в Нижнекамске разгромили «Нефтехимик» (5:1).