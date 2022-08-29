Стал известен состав «Ак Барса» на матч против «Салавата Юлаева» в Казани
Стал известен состав «Ак Барса» на заключительный матч предсезонного турнира на Кубок Танеко в Казани против «Салавата Юлаева».
Так, место в воротах «барсов» в «зеленом дерби» займет Тимур Билялов, а с капитанской нашивкой на лед выйдет Вадим Шипачев.
Состав «Ак Барса»:
Токранов — Войнов, Кагарлицкий — Шипачев (к) — Радулов,
Юдин — Хенкель, Галиев — Семенов — Галимов,
Адамчук — Лямкин, Панюков — Бурмистров — Тарасов,
Евсеев — Сафонов, Воронков, Дыняк
вратари: Билялов — Мифтахов
Стоит отметить, что встреча состоится в 16.30 по московскому времени.
Напомним, в субботу команда Олега Знарка проиграла по буллитам «Нефтехимику» (3:4). Нижнекамцы, благодаря этой победе, досрочно стали победителем турнира, набрав 100% очков.
По регламенту турнира победитель должен быть определен по проценту набранных очков, поскольку не все команды проведут одинаковое число игр.