Стал известен состав «Ак Барса» на игру регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком»

Стал известен состав «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Спартака». Встреча состоится в Казани в 19.30 по московскому времени.

Так, место в воротах «барсов» в игре займет Тимур Билялов, а с капитанской нашивкой на лед выйдет Данис Зарипов.

Напомним, казанский клуб после семи игр занимает третье место в таблице Восточной конференции. По потерянным очка «Ак Барс» лидирует в конференции.

В последней игре команда Олега Знарка победила «Спартак» со счетом 4:1 в Москве.