news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
21 сентября 2022  18:37

Стал известен состав «Ак Барса» на игру регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком»

news_top_970_100

Стал известен состав «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Спартака». Встреча состоится в Казани в 19.30 по московскому времени.

Так, место в воротах «барсов» в игре займет Тимур Билялов, а с капитанской нашивкой на лед выйдет Данис Зарипов. 

Фото: ak-bars.ru 

Напомним, казанский клуб после семи игр занимает третье место в таблице Восточной конференции. По потерянным очка «Ак Барс» лидирует в конференции. 

В последней игре команда Олега Знарка победила «Спартак» со счетом 4:1 в Москве.

#ХК Ак барс #хк спартак #кхл
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100