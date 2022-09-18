Стал известен состав «Ак Барса» на игру чемпионата КХЛ со «Спартаком» в Москве

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов второй раз подряд попал в состав казанцев на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Спартака» в Москве. Начало встречи в 17:00.

Отметим, что форвард Никита Дыняк впервые в сезоне не попал в заявку на матч в составе «Ак Барса». При этом Данис Зарипов сыграет на его месте в звене с Сафоновым и Воронковым.

Кроме того, в состав команды Олега Знарка вернулся защитник Василий Токранов. А ворота «Ак Барса» в этом матче будет защищать Амир Мифтахов.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Амир Мифтахов (Тимур Билялов);

Динар Хафизуллин – Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачёв (а) – Кирилл Петров;

Василий Токранов – Максим Чудинов, Станислав Галиев – Кирилл Семёнов – Александр Радулов (а);

Марк Янчевский – Никита Лямкин, Данис Зарипов (к) – Илья Сафонов – Дмитрий Воронков;

Никита Евсеев, Артём Галимов – Александр Бурмистров – Михаил Глухов.

Напомним, «Ак Барс» после шести сыгранных матчей занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ.