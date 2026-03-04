Стал известен сопрник Ислама Махачева в Лас-Вегасе. Им станет непобежденный боец

Фото: ufc.ru

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев узнал имя своего следующего соперника. По информации журналистки UFC Español Жаклин Энрикез, 12 июля в Лас-Вегасе Махачев встретится с 26-летним непобежденным бойцом из Эквадора Майклом Моралесом.

Для 34-летнего российского бойца этот поединок станет очередной защитой титула. Махачев идет на впечатляющей серии из 16 побед в UFC, а общий его рекорд составляет 28 побед при одном поражении. В своем последнем бою на турнире UFC 322 в Нью-Йорке он единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену.

Майкл Моралес, занимающий третью строчку в топ-15 полусреднего веса, пока не знает горечи поражений в профессиональной карьере, начатой в 2017 году. На его счету 19 побед, 15 из которых одержаны досрочно. В своем последнем поединке на том же турнире UFC 322 эквадорец нокаутировал американца Шона Брэди уже в первом раунде.