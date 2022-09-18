Стал известен соперник «Рубина» по 1/32 финала Кубка России по футболу

«Рубин» узнал своего соперника по стадии 1/32 финала Кубка России по футболу. В первом для себя раунде команда Леонида Слуцкого сыграет с «Волгой».

Матч состоится на домашнем поля команды из Ульяновска, предварительно 5-6 октября.

Стоит отметить, что розыгрыш Кубка России по футболу сезона-2022/2023 пройдет в формате киберспортивных турниров Double Elimination (система, при которой каждая команда имеет право проиграть два раза. Таким образом, выбывает из турнира лишь после двух поражений).

При Double Elimination турнир разделён на две сетки — верхнюю и нижнюю. Все команды начнут турнир в верхней сетке. После проигрыша в ней команда попадает в нижнюю. Главный матч турнира (гранд-финал) состоится между победителями финалов двух сеток.

Попасть в нижнюю сетку Пути регионов «Рубин» сможет лишь после выхода в четвертьфинал Кубка России.

Напомним, сегодня казанский клуб сыграет дома с астраханским «Волгарем» в матче 10-го тура Первой лиги.