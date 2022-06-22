Стал известен соперник Алины Загитовой в выставочном боксерском поединке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведет боксерский поединок с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, бой состоится 25 июня на стадионе «Лужники» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

Стоит отметить, что Батыргазиев является обладателем золотой медали по боксу Олимпийских игр в Токио в категории до 57 кг. В финале россиянин победил американского боксера Дюка Рагана.

«Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! Бокс — как раз тот вид спорта, который дает ощущение прыжка в ледяную прорубь, и я очень рада, что Департамент спорта создал подходящие для этого условия», — заявила Загитова перед поединком.

Ранее уроженка Альметьевска опубликовала пост в социальных сетях, представ перед подписчиками в боксерских перчатках и написав: «Готовлюсь к чему-то новому».