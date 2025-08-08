news_header_top
Стал известен следующий соперник сборной России по футболу

Фото: rfs.ru

Национальная команда России сыграет против команды сборной Ирана 10 октября. Об этом объявила пресс-служба Российского футбольного союза и национальной команды. В публикации сообщается, что матч пройдет в Волгограде.

«Россия и Иран сыграют в Волгограде. Матч сборной состоится на «Волгоград Арене» 10 октября. О старте билетной программы и времени начала матча будет объявлено дополнительно. Сборная Ирана занимает 20-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда играла на двух последних чемпионатах мира и прошла отбор на ЧМ-2026», — написано в официальных социальных сетях сборной России.

Напомним, в сентябрьскую международную паузу сборная России встретится со сборными Иордании и Катара.

Ранее российская сборная выиграла у сборной Беларуси (4:1) и сыграла вничью со сборной Нигерии (1:1).

