Стал известен самый ранний признак омикрон-штамма Covid-19

Беспричинная хрипота может быть признаком заражения штаммом коронавируса «омикрон». Таким мнением с The Sun поделился гендиректор крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райн Роуч.

Он подчеркнул, что этот симптом может проявиться еще до того, как зараженный почувствует первые признаки болезни. В таких случаях хрипота обычно сопровождается першением, а не болью в горле, как это происходит со штаммом «дельта».

Помимо этого, добавил Роуч, к симптомам «омикрона» можно отнести заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.