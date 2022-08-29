Стал известен самый медиаэффективный чиновник Татарстана

Мэр Казани Ильсур Метшин вновь возглавил рейтинг медиаэффективности руководителей Татарстана. «Казанский градоначальник прошел второй квартал текущего года на одном дыхании. Не случайно он почти вдвое опередил по показателям ближайшего преследователя», – комментирует агентство

«Промрейтинг» результаты своего исследования. Городскую повестку он формировал на 55%.

Основные факторы, ставшие ключевыми для высоких позиций мэра Казани – это благоустройство, капитальный ремонт, туризм и все, что с ним связано. В постоянном фокусе внимания медиа были также экологические акции в городе, многие из которых прошли с личным участием Метшина. А кроме того, регулярно освещаемое строительство второй линии метро и Вознесенского тракта, начавшийся ремонт коллекторов в Ново-Савиновском районе города.

В частности, СМИ писали, что Метшин выгнал аниматоров с улицы Баумана, освещали закладку соборной мечети, перенос парка «Кырлай» и многое другое.

На втором месте – начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин. Так, СМИ писали про тушение пожара в Алафузовском театре в Казани, куда лично прибыл Хабибуллин, освещали тему подтопления мостов в республике, поиска утонувших и другие.

Топ-3 замыкает прокурор РТ Илдус Нафиков. На его позицию повлияли такие инфоповоды, как приговор экс-главе ФСС РТ Павлу Лоханову, вмешательство ведомства в выплаты долгов по зарплате, приговоры по бытовым убийствам, кражам, грабежам и прочему криминалу и другие.