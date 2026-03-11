Стал известен регламент Кубка Первого канала - 2026

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров и Юлия Комарова

Турнир «Кубок Первого канала по фигурному катанию» в 2026 году пройдет 21 и 22 марта в Санкт-Петербурге. Первый канал опубликовал особенности регламента предстоящих соревнований, которые соберут звездный состав участников, включая Петра Гуменника, Камилу Валиеву и Аделию Петросян.

Согласно регламенту, две команды будут представлять Москву и Санкт-Петербург, при этом фигуристы из других регионов распределяются между столичными сборными. Каждая команда состоит из пяти девушек, пяти мужчин, двух спортивных пар и двух танцевальных дуэтов.

Важным изменением стало разрешение на исполнение четверных прыжков девушками в короткой программе, а спортивным парам — четверных выбросов и подкруток.

Победитель будет определен по сумме баллов за все выступления: короткие и произвольные программы, конкурс мастерства на льду, прыжковый баттл и командные эстафеты.

Ранее были объявлены полные составы команд Москвы и Санкт-Петербурга.