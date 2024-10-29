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Общество 29 октября 2024 17:16

Стал известен размер предполагаемой платы за посещение «Голубых озер»

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Проект об утверждении размера платы за посещение заказника «Голубые озера» около Казани сейчас находится на рассмотрении. Сколько средств планируется взимать за посещение природных красот, «Татар-информ» узнал в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«На сегодняшний день проект об утверждении размера платы находится на рассмотрении. Размер платы будет составлять 100 рублей. Это будет взнос граждан, направленный на поддержание и сохранение особо охраняемых природных территорий», сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако плату будут брать не со всех. Утвержден список льготных категорий граждан. Это пенсионеры, дети, инвалиды, участники специальной военной операции и представители ряда других категорий.

«Контроль за соблюдением природоохранного законодательства, в частности, режима особой охраны государственного природного заказника „Голубые озера“ будут, как и прежде, осуществлять сотрудники Госкомитета по биоресурсам, а также администрация заказника», добавили в пресс-службе.

#Экология #голубые озера #оопт
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