Стал известен размер предполагаемой платы за посещение «Голубых озер»

Проект об утверждении размера платы за посещение заказника «Голубые озера» около Казани сейчас находится на рассмотрении. Сколько средств планируется взимать за посещение природных красот, «Татар-информ» узнал в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«На сегодняшний день проект об утверждении размера платы находится на рассмотрении. Размер платы будет составлять 100 рублей. Это будет взнос граждан, направленный на поддержание и сохранение особо охраняемых природных территорий», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако плату будут брать не со всех. Утвержден список льготных категорий граждан. Это пенсионеры, дети, инвалиды, участники специальной военной операции и представители ряда других категорий.