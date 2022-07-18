Стал известен полный календарь «Ак Барса» в сезоне 2022/23

Континентальная хоккейная лига опубликовала официальное расписание всех матчей сезона 2022/23.

Так, регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября в Москве на ЦСКА Арене матчем между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА, а также финалистом прошлого сезона магнитогорским «Металлургом». На следующий день свои первые домашние игры сезона проведут «Автомобилист», «Трактор», «Куньлунь Ред Стар», «Спартак» и ХК «Сочи».

А уже 3 сентября хоккейный сезон стартует для «Ак Барса», который сыграет в гостях с московским «Динамо». 5 сентября казанцев на своем льду примет ЦСКА, а первая домашняя серия сезона для «барсов» начнется 8 сентября матчем против «Адмирала».

Первые пять матчей «Ак Барса» в сезоне 2022/23:

«Динамо Москва» – «Ак Барс» (3 сентября, Москва)

ЦСКА – «Ак Барс» (5 сентября, Москва)

«Ак Барс» – «Адмирал» (8 сентября, Казань)

«Ак Барс» – «Динамо Минск» (12 сентября, Казань)

«Ак Барс» – «Торпедо» (14 сентября, Казань)

Кроме того, стало известно, что в сезоне 2022/23 состоятся минимум шесть «зеленых дерби». Матчи между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевом» пройдут: в Уфе – 27 сентября, 26 октября, 25 января. В Казани – 22 октября, 3 ноября, 18 января.

Подробнее с календарем «Ак Барса» в предстоящем сезоне можно ознакомиться на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Стоит отметить, что регулярный чемпионат продлится по 26 февраля и включит в себя 748 матчей, а каждый клуб проведет рекордные для первой части чемпионата КХЛ 68 игр.