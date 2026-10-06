news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Культура 6 октября 2026 17:50

Стал известен победитель конкурса эскизов памятника Кариеву и Волжской

Читайте нас в

В конкурсе на лучший эскизный проект памятникам основателю профессионального татарского театра Габдулле Кариеву и заслуженной артистке ТАССР Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской победила Казанский скульптор Зульфия Мухамедьянова.

Об итогах конкурса сообщили в театре Камала.

«Памятник Габдулле Кариеву будет установлен в фойе театра Кариева, памятник Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской украсит фойе театра Камала», – говорится в сообщении театра.

  • Фото ТГАТ Камала
#памятники
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Бешеная кошка напала на двух человек в Тукаевском районе Татарстана

Бешеная кошка напала на двух человек в Тукаевском районе Татарстана

6 октября 2026
Сразу два Курбан-байрама отпразднуют мусульмане Татарстана в 2039 году

Сразу два Курбан-байрама отпразднуют мусульмане Татарстана в 2039 году

6 октября 2026
Новости партнеров