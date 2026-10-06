Стал известен победитель конкурса эскизов памятника Кариеву и Волжской
В конкурсе на лучший эскизный проект памятникам основателю профессионального татарского театра Габдулле Кариеву и заслуженной артистке ТАССР Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской победила Казанский скульптор Зульфия Мухамедьянова.
Об итогах конкурса сообщили в театре Камала.
«Памятник Габдулле Кариеву будет установлен в фойе театра Кариева, памятник Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской украсит фойе театра Камала», – говорится в сообщении театра.