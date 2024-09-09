Стал известен новый хедлайнер фестиваля «Пастернаковские чтения» в Менделеевске

Андрей Соколов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Народный артист России Андрей Соколов станет хедлайнером фестиваля «Пастернаковские чтения». Ожидается, что он представит в Менделеевске специальную программу актерской читки русской поэзии серебряного века.

«Мы получили широкий отклик от каждого приглашенного артиста, и уже сегодня видим, что они везут в Менделеевск специальные программы. Каждое выступление — это еще одна нота в <...> многоголосии культуры серебряного века. Нам важно подчеркнуть связь нашего города с Борисом Пастернаком, который здесь жил и трудился», — отметил глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

Всенародная известность к Андрею Соколову пришла еще в студенческие годы. Популярность ему принесла роль в кинодраме «Маленькая Вера» (1988). Среди заметных проектов зрители выделяют комедию «Невеста из Парижа», драму «Адвокат», детектив «Красная площадь», мелодрамы «Летом я предпочитаю свадьбу» и «Гувернантка», мистическую драму «Я остаюсь». Из недавних премьер — роль Николая I в фильме 2022 года «Аманат».

Ранее стало известно, что заслуженная артистка России Нина Шацкая исполнит в Менделеевске романсы на стихи поэтов серебряного века в сопровождении известного пианиста, заслуженного артиста России, композитора Александра Покидченко. Сергей Алдонин представит отрывки из легендарного спектакля «Мастер и Маргарита». Особую программу презентует актриса театра и кино Елена Захарова.

В 2024 году Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет в Менделеевске с 20 по 22 сентября. Он будет посвящен Борису Пастернаку и другим видным фигурам русской литературы и культуры первой половины XX века: Анне Ахматовой, Анастасии и Марине Цветаевым, Владимиру Маяковскому, Александру Вертинскому и другие.