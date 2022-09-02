Стал известен механизм принуждения к соблюдению потолка цен на российскую нефть

Основным механизмом принуждения к соблюдению потолка цен на российскую нефть станет запрет на обслуживание морских поставок. Действовать он будет в том случае, если черное золото закупается по более высокой цене.

В том числе речь идет страховании и финансировании перевозчиков, уточняет РИА Новости со ссылкой на документы, принятые по итогам совещания представителей стран G7.

Решение об установлении потолка цен на российскую нефть и газ страны «Большой семерки» приняли сегодня. При этом в Кремле пригрозили, что в случае установления таких запретов перераспределят нефть на другие рынки не будут сотрудничать со странами запада на «нерыночных принципах».