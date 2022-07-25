Стал известен календарь УНИКСа в сезоне 2022/23 Единой Лиги

Баскетбольная Единая Лига утвердила календарь игр в сезоне-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, казанский УНИКС откроет регулярный чемпионат 2 октября в Санкт-Петербурге матчем против действующего обладателя трофея «Зенита». В свою очередь, первая домашняя игра команды Велимира Перасовича на паркете «Баскет-холла» состоится 9 октября против красноярского «Енисея».

Стоит отметить, что со следующего сезона регулярный чемпионат пройдет в два этапа. По итогам первого этапа (двухкругового турнира 12 команд-участниц) будут сформированы две группы: «А» (лучшие 6 команд) и «Б» (команды, занявшие места с 7-го по 12-е).

На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще в два круга дома и в гостях. Восемь лучших команд по итогам «регулярки» выходят в плей-офф. Четвертьфинальные серии пройдут до 3-х побед, полуфинальные и финальная серии, а также серия за 3-е место – до 4-х побед.

Напомним, в новом сезоне вместо эстонского «Калева» и польской «Зелена-Гуры» участие в турнире примут МБА (Москва) и «Самара».