Стал известен календарь «Рубина» на заключительную часть сезона РПЛ
Российская Премьер-Лига утвердила расписание матчей 23–30 туров чемпионата.
Первая игра финишного отрезка состоится 6 апреля на выезде — «Рубин» встретится с «Сочи». Затем команду ждут два домашних матча подряд: 11 апреля казанцы примут «Оренбург», а 18 апреля — тольяттинский «Акрон».
22 апреля подопечные Франка Артиги отправятся в Москву, где сыграют с «Динамо». Уже через три дня, 25 апреля, «Рубин» проведет еще одно столичное дерби — на этот раз с ЦСКА.
В мае казанцев ждет выезд в Калининград к «Балтике» (2 мая), затем гостевая игра со «Спартаком» (11 мая). Завершится сезон для «Рубина» домашним матчем против «Пари Нижний Новгород» 17 мая.
Календарь матчей «Рубина»:
23 тур: «Сочи» – «Рубин», 6 апреля
24 тур: «Рубин» – «Оренбург», 11 апреля
25 тур: «Рубин» – «Акрон», 18 апреля
26 тур: «Динамо» – «Рубин», 22 апреля
27 тур: «Рубин» – ЦСКА, 25 апреля
28 тур: «Балтика» – «Рубин», 2 мая
29 тур: «Спартак» – «Рубин», 11 мая
30 тур: «Рубин» – «Пари НН», 17 мая