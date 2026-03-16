Стал известен календарь «Рубина» на заключительную часть сезона РПЛ

Российская Премьер-Лига утвердила расписание матчей 23–30 туров чемпионата.

Первая игра финишного отрезка состоится 6 апреля на выезде — «Рубин» встретится с «Сочи». Затем команду ждут два домашних матча подряд: 11 апреля казанцы примут «Оренбург», а 18 апреля — тольяттинский «Акрон».

22 апреля подопечные Франка Артиги отправятся в Москву, где сыграют с «Динамо». Уже через три дня, 25 апреля, «Рубин» проведет еще одно столичное дерби — на этот раз с ЦСКА.

В мае казанцев ждет выезд в Калининград к «Балтике» (2 мая), затем гостевая игра со «Спартаком» (11 мая). Завершится сезон для «Рубина» домашним матчем против «Пари Нижний Новгород» 17 мая.

Календарь матчей «Рубина»:

23 тур: «Сочи» – «Рубин», 6 апреля

24 тур: «Рубин» – «Оренбург», 11 апреля

25 тур: «Рубин» – «Акрон», 18 апреля

26 тур: «Динамо» – «Рубин», 22 апреля

27 тур: «Рубин» – ЦСКА, 25 апреля

28 тур: «Балтика» – «Рубин», 2 мая

29 тур: «Спартак» – «Рубин», 11 мая

30 тур: «Рубин» – «Пари НН», 17 мая