Стал известен график работы подразделений ГАИ Казани в новогодние каникулы​

В городской Госавтоинспекции рассказали казанцам о режиме работы в новогодние праздничные дни. В ведомстве напомнили, что спланировать свой визит заранее и сэкономить время можно с помощью портала госуслуг.

Подразделения ГАИ Казани, включая отделения на улицах Оренбургский тракт, д.5 и Тэцевская, д. 5, где занимаются выдачей и продлением свидетельств ДОПОГ (для перевозки опасных грузов), будут закрыты с 29 декабря по 2 января и с 5 по 8 января.

Все филиалы Многофункционального центра пункта регистрации автомобилей не будут работать с 29 декабря по 8 января.

Отделение №2 на улице Тэцевская, центры «ТТС» (Декабристов, 81В, Проспект Победы, 194) и «КАН АВТО» (Сибирский тракт, 48, Оренбургский тракт, 209Б) будут закрыты 29, 31 декабря, 1, 2 января, а также с 4 по 7 января. При этом, 30 декабря, 3 и 8 января эти отделения будут проводить разборы ДТП с 9:00 до 11:30 и составлять протоколы с 12:00 до 13:30.

Экзаменационный отдел на улице Модельная будет закрыт с 30 декабря по 2 января и с 5 по 8 января.