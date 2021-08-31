Стал известен главный радиотиктокер России

Пользователи ведущей платформы коротких видео TikTok выбрали лучшего радиотиктокера России. Им стал Дмитрий Лапиков, ведущий Love Radio в Калининграде.

Проект #выберирадиотиктокера стартовал 14 июня. К участию в нем были приглашены ведущие FM-радиостанций, а также любые пользователи платформы коротких видео TikTok. Более 90 радиоведущих из 43 населенных пунктов страны за время проведения конкурса присоединились к проекту. Профессионалы в сфере радио вели прямые эфиры в своих аккаунтах TikTok c хештегом #ВыбериРадиоТикТокера, участвовали в челенджах и прокачивали свои аккаунты на серии вебинаров TikTok Radio Meet up.

За время проекта стримы участников посмотрели более 700 тыс. уникальных пользователей TikTok. Существенно выросло и количество подписчиков самих радиоведущих: например, аккаунт Ильи Тихонова @fireflyline дополнительно набрал 30 тыс., а @Krupatin — 20 тыс. подписчиков.

Всего в проекте участвовали ведущие 39 брендов радиостанций, среди которых были как региональные, например, братская радиостанция «Голос Ангары», так и федеральные — «Русское радио», Love Radio и многие другие.

Кроме того, любой пользователь платформы коротких видео мог принять участие в конкурсе в отдельной номинации. Для этого нужно было выполнять задания, представляя себя ведущим любимой радиостанции и публикуя видео с хештегом #ВыбериРадиоТикТокера. За время проекта было размещено более 3,6 тыс. видеороликов, а хэштег #выберирадиотиктокера набрал свыше 103 млн просмотров в TikTok.

В стриме, организованном 24 августа в аккаунте @radio_academy, состоялся финал, где вице-президент Российской академии радио Александр Моисеевич Полесицкий и амбассадор проекта — ведущий DFM Женя Кротов назвали имена участников, занявших места с пятого по второе. Имя пользователя платформы TikTok, снявшего лучший ролик, представляя себя в качестве ведущего любимой радиостанций, было объявлено в прямом эфире Comedy Radio. Главного радиотиктокера страны — победителя проекта среди радиоведущих назвала популярный видеоблогер и певица Клава Кока.

Полный список победителей:

5-е место — Корнеева Лена / @lenkakornienka / Comedy Radio / Москва;

4-е место — Галеева Сания / @ryba_fm / Радио Шансон / Екатеринбург;

3-е место — Николай Крупатин / @krupatin / Matryoshka Radio / London;

2-е место — Тихонов Илья / @fireflyline / Love Radio / Саратов;

1-е место — Лапиков Дмитрий / @dmitry.lapikov / Love Radio / Калининград.

Участник, занявший первое место, получил сертификат на 250 тыс. рублей на авиаперелеты. Остальным победителям достались сертификаты на перелеты номиналом по 50 тыс. рублей.

Вице-президент Российской академии радио Александр Полесицкий так прокомментировал это событие: «Партнерство радио с TikTok в этом проекте взаимовыгодно: радио рекрутирует слушателей среди тех, кто начал забывать, что ди-джей — не просто элемент эфира, но и современный, обаятельный, остроумный собеседник; платформа набирает новых пользователей, как это показал конкурс, среди тех, кто пришел сюда вслед за своими героями эфира. Ну а организаторам со стороны радио представилась возможность еще раз убедиться, что таланты в нашем медиа не перевелись! И да, в рамках формата бывает тесно… Спасибо авторам идеи конкурса, группе компаний „Выбери Радио“ и открытым к сотрудничеству менеджерам платформы».

Среди победителей самого масштабного проекта в России для радиоведущих, проведенного в TikTok, два диджея региональных радиостанций, входящих в состав ГК «Выбери Радио» — Сания Галеева, которая ведет эфиры на нескольких радиостанциях в Екатеринбурге и за его пределами, а также ведущий Love Radio в Саратове Илья Тихонов, которому до победы не хватило совсем немного голосов.

Генеральный директор группы компаний «Выбери Радио» Вадим Терещук заметил: «Проект „Выберирадиотиктокера страны“ показал, насколько велик потенциал обмена аудиториями между традиционными медиа и новыми площадками. Считаю удачным решением задействовать в конкурсе не только профессиональных радиоведущих, но и простых пользователей платформы TikTok. Именно благодаря их участию проект получился настолько масштабным».

Мария Паршина, руководитель партнерских проектов с медиа в TikTok Россия, подчеркнула: «TikTok — это развлекательная платформа, где каждый может найти что-то интересное для себя. Мы видим большую синергию во взаимодействии с медиаканалами, и ранее мы уже проводили успешные проекты с радиостанциями. Поэтому мы с радостью поддержали идею провести новый масштабный проект с радиоведущими в TikTok, который позволил дать очередную прекрасную возможность творчески проявить себя нашему сообществу, узнать больше о закулисье радиостанции, а также помочь радиоведущим освоить новый канал. Результаты кампании показали, что аудитории интересен наш проект, и мы уверены, что и дальше будем сотрудничать с радио».

Группа Компаний «Выбери Радио» (gkvr.ru) — крупнейший региональный радиохолдинг страны. В актив компании входит 96 радиостанции в 18 городах России, включая собственный музыкальный формат RadioLa.