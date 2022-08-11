Стал известен августовский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Казани

Работодатели Казани в августе больше всего готовы платить водителю-экспедитору, главному инженеру проекта и менеджеру по продажам. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

«Водителю-экспедитору категории „Е“ компания предлагает зарплату до 120 тыс. рублей в месяц, бесплатное оформлении карты водителя для тахографа, спецодежду, корпоративную мобильную связь, медосмотры за счет компании и обучение безопасному и экономичному вождению», — сказано в сообщении.

Второе место в рейтинге занимает вакансия главного инженера проекта с зарплатой от 100 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее строительное образование, опыт работы от десяти лет и знание нормативно-технической документации.

На третьем месте — предложение для менеджера по продажам с зарплатой от 100 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт в продажах. Компания предлагает компенсацию топливной карты и корпоративную мобильную связь.

В топ также вошли вакансии бухгалтера-экономиста с зарплатой от 80 тыс. рублей и сервисного инженера по холодильному оборудованию с зарплатой до 80 тыс. рублей в месяц.