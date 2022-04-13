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Политика
13 апреля 2022  01:32

Штайнмайер: Вернуться к нормальным отношениям с Россией невозможно

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает невозможным возвращение к нормальным отношениям с Россией при Президенте РФ Владимире Путине, передает РИА Новости.

«Возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно», - заявил Штайнмайер на брифинге в Варшаве.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на территории Украины. Целью операции была объявлена денацификация и демилитаризация страны.

Страны Запада в ответ ужесточили антироссийские санкции.

#санкции
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