Штайнмайер: Вернуться к нормальным отношениям с Россией невозможно

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает невозможным возвращение к нормальным отношениям с Россией при Президенте РФ Владимире Путине, передает РИА Новости.

«Возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно», - заявил Штайнмайер на брифинге в Варшаве.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на территории Украины. Целью операции была объявлена денацификация и демилитаризация страны.

Страны Запада в ответ ужесточили антироссийские санкции.