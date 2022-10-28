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Ру Тат
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Политика
28 октября 2022  14:13

Штайнмайер: Спецоперация привела к эпохальному разрыву связей между Россией и Германией

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Спецоперация, которую проводит на Украине Россия, привела к «эпохальному разрыву» связей между Берлином и Москвой. Об этом сказал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет Reuters.

«Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, старые мечты уходят. Сегодня наши страны противостоят друг другу», — заявил он.

Штайнмайер добавил, что Германия сейчас погрузилась в небезопасные времена, «которые, как казалось, мы преодолели». 

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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