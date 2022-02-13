Штайнмайер: Россия ответственна за угрозу войны в Европе

В настоящее время наблюдается «угроза войны» в Восточной Европе, заявил в выступлении перед Федеральным собранием переизбранный Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, ответственность за создавшуюся напряженность лежит на России.

Лидер ФРГ напомнил, что мир «не является чем-то само собой разумеющимся», и призвал к совместному поиску путей, которые могли бы гарантировать стабильность и безопасность на континенте.

«Можно много дискутировать о причинах растущей разобщенности между Россией и Западом. Но с этим не поспоришь: мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия», — подчеркнул Штайнмайер.

Он отметил, что западная демократия не ищет конфронтации, а, наоборот, действует в интересах мирного соседства и взаимного уважения. «Это единый сигнал из Вашингтона, Парижа и Берлина», — добавил Президент Германии.

В заключение он обратился в адрес Президента России Владимира Путина: «Ищите вместе с нами путь, который гарантирует мир в Европе».