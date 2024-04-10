Стаи коршунов, серые куропатки: орнитолог рассказал о «птичьих» аномалиях весной в РТ

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В этом году многие перелетные птицы вернулись с зимовки очень рано, что связано с резким и ранним потеплением в климатической полосе Татарстана. Об этом инфоцентру КФУ рассказал завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии вуза Ильгизар Рахимов.

«Я воспринял сначала это как первоапрельскую шутку, но именно 1 апреля, например, был массовый прилет многих птиц», — отметил специалист.

Из редких явлений — над Казанью в апреле были замечены стаи коршунов численностью до ста особей — пролет хищника длился в течение нескольких часов.

«Я сам впервые в жизни видел такое! — поделился Рахимов. — Они, конечно, не клином и не цепочкой летели, были разбросаны, но вот таким достаточно широким фронтом направлялись с западного направления на восточное через Казань».

В одно время с ними возвращаются из теплых краев чибисы, еще раньше вернулись чайки, а в минувшее воскресенье по пути в Арск Рахимов вместе с супругой наблюдал за лебедями.

«Все эти виды должны прилетать к нам значительно позже. В этом году те первые потоки перелетных птиц, которые мы ожидали, — это грачи, скворцы, жаворонки, мы наблюдали уже в самом начале марта. То есть, вот эти аномальные климатические явления ставят, так сказать, немыслимые рекорды», — сказал орнитолог.

Он также рассказал об удивительном факте: вместе с совами-неясытями, которым было трудно добывать пищу из-за большого снежного покрова и из-за чего их можно было часто увидеть в городской среде, в окрестности Казани занесло серых куропаток — птиц обнаружили в районе частных застроек вдоль картофельных полей. Кроме того, впервые в городе замечен белоспинный дятел.

Рахимов отметил, что на очереди последняя волна прилета птиц — традиционно она выпадает на 7–9 мая.

«С учетом вот нынешних явлений я не удивлюсь, если до праздников мы встретим и ласточек, и других птиц, соловьи и самые поздние стрижи подлетят», — заключил орнитолог.