«Стабильный урожай»: аграриям Татарстана рассказали, как работать с удобрениями в засуху

Фото: © Мария Проссо

«Сельхозпроизводство в Татарстане – одно из самых высоких в стране»

Выставка собрала представителей более 250 компаний со всей России, а общая площадь экспозиций и демонстрационных полей превысила 40 гектаров.

В деловой программе форума принимает участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Отметим, что накануне выставки он встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и обсудил перспективы развития агропромышленного комплекса республики.

По оценке главы аграрного ведомства, сельское хозяйство в Татарстане развивается стабильно. «В 2022 году индекс сельхозпроизводства составил почти 126% – это один из самых высоких показателей в стране», – отметил Патрушев.

Он добавил, что в этом году регион успешно обеспечил выполнение плановой структуры посевных площадей, которые составили 2,8 млн гектаров.

«Трудно прогнозировать урожай в сегодняшних условиях»

Главная тема, которая волнует растениеводов в этом году, – поиск технологий и инструментов, которые помогут получать стабильный урожай даже в засушливых условиях. Напомним, что из-за почвенной засухи в республике введен режим ЧС, который действует во всех районах Татарстана.

«Трудно прогнозировать урожай в сегодняшних условиях, но качественное минеральное питание – это то, что помогает растениям пережить стресс от неблагоприятных погодных условий и сформировать стабильный урожай», – считает заместитель генерального директора по растениеводству компании ООО «Камский Бекон» Ленар Шарифуллин.

Решение проблемы получения стабильного урожая в засушливых условиях есть у российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион». Проведение агрохимического обследования, составление карт дифференцированного внесения удобрений, экспресс-диагностика почв – вот те инструменты, которые используют эксперты агрономической службы, чтобы рекомендовать сельхозпредприятиям наиболее эффективные приемы работы с «витаминами плодородия».

«Это основа в агрономии: знание почвенных характеристик позволяет более точно подбирать удобрения, оптимизировать затраты, это напрямую влияет на себестоимость продукции сельхозпроизводителей и прибыль предприятия», – заявил Ленар Шарифуллин после знакомства с новыми сервисами компании на выставке.

Фото: © Мария Проссо

Сельхозпроизводители планируют переходить на новый тип удобрений

Он сказал, что планирует в будущем применять увиденные технологии, в том числе дифференцированного внесения удобрений и проведения агрохимобследования.

«Для нас важны те рекомендации, которые мы получим по итогам агрохимобследования. Ведь помимо качества самих удобрений большое значение имеет и технология работы с ними, ведь это влияет на урожай», – подчеркнул Шарифуллин.

По его словам, еще одна задача сельхозпредприятия на ближайшую перспективу – переход на жидкие удобрения. "ФосАгро-Регион" развивает их поставки в регионе.

«Жидкие формы удобрений лучше усваиваются растениями, питательные вещества сразу становятся доступными, в то время как гранулированным нужна влага и время для растворения. Все новые сеялки, которые мы планируем приобретать, ищем с возможностью внесения жидких удобрений», – поделился Ленар Шарифуллин.

«Можно перенять успешный опыт, чтобы избежать потерь из-за засухи»

Представители «ФосАгро-Регион» организовали на своем стенде мастер-классы, которые подтвердили преимущества жидких удобрений.

«Татарстану повезло, что в этом году “Всероссийский день поля” проходит у нас. Потому что здесь можно перенять успешный опыт и что-то поменять в своей технологии, чтобы избежать потерь из-за засухи в будущем», – заявил директор компании «Золотая Нива» Азат Галимуллин.

Глава крестьянского фермерского хозяйства из Чистопольского района Татарстана Ильдар Гиниятов признался, что только на выставке узнал про возможности агрохимобследования и преимущества использования жидких удобрений. «Планирую в следующем году провести опыты с применением жидких удобрений на зерновых», – добавил Гиниятов.

Патрушев на «Всероссийском дне поля» высоко оценил проводимую в республике работу с удобрениями. Он надеется, что, несмотря на погодные сложности, в текущем году положительная динамика в сельском хозяйстве Татарстана сохранится.

«Хороший результат – это не только влияние хорошей погоды, но и правильные агротехнологические мероприятия, внесение удобрений. Поэтому ждем, что, несмотря на неблагоприятную погоду, мы справимся и урожай будет достойным. Внесение удобрений – это всегда, в принципе, залог стабильного урожая», – заявил глава Минсельхоза России.