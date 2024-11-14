Стабильный результат, но пресный футбол: итоги первого круга РПЛ для «Рубина»

Казанский «Рубин» по итогам 15 туров закрепил за собой седьмую строчку, набрав 19 очков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рубин» набрал очков меньше, но оказался на строчку выше в таблице по сравнению с прошлым годом

Казанский клуб под руководством Рашида Рахимова на протяжении уже двух лет показывает стабильность в РПЛ. «Рубин» в сезоне 2023/24 по окончании 15 туров с 22 очками расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В этом году ситуация в чемпионате даже располагает к разговору о некотором прогрессе татарстанской команды. Пусть это немного и утрированно звучит, но все же. Крепкое седьмое место с 19 очками к середине ноября.

«Рубин» показывает прагматичный и лишенный какого-то изыска футбол. Тем не менее добивается нужного результата. Если посмотреть, кто на данный момент находится выше казанцев в таблице, станет понятно, что текущее седьмое место «Рубина» объективно потолок команды. По бюджету, распределению средств на трансферы и зарплаты казанский клуб даже близко не может тягаться с ЦСКА, «Краснодаром», «Локомотивом», «Динамо» и тем более с «Зенитом» и «Спартаком».

«Рубин», безусловно, невыразителен. Матчи казанцев в этом сезоне редко доставляют сильные эмоции от просмотра. При этом коллектив Рахимова производит впечатление цельной команды. В отличие от «Ростова», «Акрона», «Пари НН» и «Крыльев Советов» – прямых конкурентов «Рубина» на сегодняшний день.

«Рубин» под руководством Рашида Рахимова на протяжении уже двух лет показывает стабильность в РПЛ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанцы не хватают звезд с неба, зато могут похвастаться своей организованной игрой и дисциплиной. В этом плане те же «Ростов», «Акрон», «Пари НН», «Крылья» более хаотичны и стихийны. Могут кому угодно уступить в РПЛ, но иногда в игре против фаворитов преподносят сюрпризы.

«Рубин» в прошлом сезоне по завершении 15 туров отставал от третьего места всего лишь на 3 очка. В этом году ситуация иная – 15 очков от «Локомотива» (третья строчка) и целых восемь от ЦСКА, находящегося на шестом месте.

В отсутствие еврокубков перед «Рубином» в нынешнем чемпионате стоит простая и прозаичная задача – выступить не хуже, чем в прошлом году, не ниже восьмого места. И, как мы видим, команда после первой половины чемпионата с ней справляется.

В этом году Даку продолжает солировать в атаке у «Рубина» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мирлинд Даку продолжает быть ключевым звеном команды в атаке

Сложно переоценить роль 26-летнего албанского нападающего Мирлинда Даку в атаке «Рубина». В сезоне 2023/24 балканский футболист чуть было не выиграл звание лучшего новичка и открытия в РПЛ, забив за казанцев в 28 матчах 10 мячей.

В этом году Даку продолжает солировать в атаке у «Рубина». Рашид Рахимов наделяет албанца исключительным доверием, а тот отплачивает ему своей работой. В 14 встречах РПЛ сезона 2023/24 Мирлинд отличился шестью голами и тремя результативными передачами. Отметим, что Даку лидирует по итогам 15 туров по показателям xG –0,51 голевых момента за игру. Подобными цифрами не может похвастаться ни один форвард в РПЛ.

«Дакузависимость» у «Рубина» по-прежнему присутствует. Но Рашид Рахимов всеми силами пытается от нее избавиться. Наставник казанцев все еще верит в Дардана Шабанхаджая и его нераскрытый потенциал. На подмогу Мирлинду был также куплен еще один албанский нападающий из итальянской Серии А – Марвин Чуни.

Наставник казанцев все еще верит в Дардана Шабанхаджая и его нераскрытый потенциал Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

23-летний форвард пока принял участие лишь в пяти играх РПЛ. Однако по выступлениям Чуни уже сейчас можно судить о нем как о перспективном футболисте. Марвин может запросто вырасти в топ-игрока российского чемпионата при собственном желании и под влиянием правильного специалиста.

Возвращаясь к фигуре Даку, нельзя не упомянуть тот факт, что интерес к нему среди грандов РПЛ бешеный. Албанец мог еще летом уехать даже в Европу. Им интересовалось несколько итальянских клубов. Но предложенные суммы трансферов были слишком малы, чтобы «Рубин» отпустил Даку.

Этой зимой к албанцу, вероятно, снова обратятся за услугами некоторые российские команды (речь о «Спартаке», «Краснодаре», куда сватали Мирлинда летом). Другой вопрос, согласится ли «Рубин» продать Даку по ходу сезона и если да, то за сколько.

По выступлениям Марвина Чуни уже сейчас можно судить о нем как о перспективном футболисте Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Оценка трансферов «Рубина», проблемный вратарский вопрос

«Рубин» в летнее межсезонье был весьма активен на трансферном рынке. В последние годы казанская команда постоянно находится в перестройке, поэтому к ряду новых имен в составе казанским болельщикам не привыкать.

Оценка трансферной кампании «Рубина» в первой половине сезона тянет на удовлетворительно. Абсолютным провалом обернулись сделки с вратарем Артуром Нигматуллиным, который в последних встречах не выходит даже в Кубке России, полузащитником Александаром Юкичем, приехавшим в «Рубин» будто бы уже с повреждением и, как следствие, вылетевшим чуть позже из-за травмы на семь месяцев.

Неоднозначно выглядят пока по игре Марвин Чуни и Велдин Ходжа, чередуя удачные выступления в матчах с не самыми убедительными. Однако за них говорят талант и потенциал. Есть большая вероятность, что эти футболисты во второй половине сезона действительно выстрелят.

Окончательное первое место в команде среди голкиперов отстоял Евгений Ставер Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В конце осени окончательное первое место в команде среди голкиперов отстоял Евгений Ставер. Изначально его брали в качестве сменщика Нигматуллина. Все-таки ранее Ставер ни разу не выступал на уровне РПЛ. Однако 26-летний вратарь довольно быстро освоился, выбил место в основном составе, и, надо признать, в течение осени голкипер только прогрессировал. В недавних матчах против ЦСКА (0:0) и «Краснодара» (1:1) Ставер был справедливо признан местными фанатами лучшим игроком в составе «Рубина».

Проблема во вратарском вопросе казанцев заключается лишь в том, что у «Рубина» опять нет второго равноценного голкипера, как и в прошлом сезоне, когда Юрий Дюпин был вынужден провести почти весь чемпионат в одиночку. Если Ставер получит травму или у него в карьере пойдет спад, достойно заменить его будет просто некем.