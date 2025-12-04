Стабильность или риск: нуждается ли «Ак Барс» в усилении вратарской линии

В трех домашних играх «Ак Барс» забрал девять очков из возможных девяти и прочно закрепился на втором месте на «Востоке». Это позволило татарстанцам оторваться от «Авангарда». За счет чего нынешний состав казанцев выглядит стабильным и почему по-прежнему вызывает сомнения готовность вратарской линии к плей-офф, - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

«Ак Барс» заработал максимальные девять очков в трех домашних матчах

«Ак Барс» завершил домашнюю серию со стопроцентной результативностью, заработав девять очков в трех матчах. Это не приблизило татарстанцев к первой строчке. До лидера «Металлурга» по-прежнему приличная разница в 6 очков, да и проигрывают подопечные Андрея Разина редко.

В Казани не смотрят на хоккейный мир сквозь «розовые очки» и шансы свои оценивают реально. Вот и защитник Никита Лямкин признался после матча с «Трактором», что догнать магнитогорцев реально лишь при одном условии.

«Большой отрыв от них, будет тяжело. Если пару серий из одиннадцати побед подряд выдать, то почему бы и нет?» – сказал 29-летний защитник.

Зато татарстанцам удалось оторваться от «Авангарда» на 5 очков и застолбить за собой вторую строчку как минимум на две игры. Впереди короткий выезд из двух матчей и три дерби подряд, два из которых «Ак Барс» проведет на выезде с «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком». Третья игра в календаре казанцев снова против уфимской команды только уже в Казани.

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Набирающий ход «Ак Барс» и разваливающийся «Трактор»

На протяжении последних трех матчей тренерский штаб Анвара Гатиятулина не вносит никаких изменений в состав, судя по всему до первого поражения. Пока в обойме татарстанцев все надежно закреплено. Да и зачем менять, если нынешняя игра приносит результат. Теперь осталось только проверить нынешнюю тактику на более серьезных соперниках, но об этом можно будет узнать не раньше конца декабря и начала января. Там в графике «Ак Барса» соперники потяжелее» - «Северсталь», «Автомобилист» и «Авангард».

Результат в матче с «Трактором» выглядит вполне закономерным в пользу «Ак Барса». Татарстанская команда набрала хороший ход, демонстрирует уверенную игру и выглядит стабильно на фоне теряющегося «Трактора». На дисбаланс челябинской команды во многом повлиял уход главного тренера Бенуа Гру. Проблемы в Челябинске, конечно, начались гораздо раньше – в момент когда Гру начал понимать, что ему тяжело дается работа с российским клубом и принял решение уйти.

Исполняющим обязанности был назначен молодой специалист Рафаэль Рише. В истории лиги это самый молодой специалист. Ранее 31-летнему Рише уже доводилось выводить команду КХЛ «Трактор» под своим началом. Это было один раз в марте 2025 года в момент когда Бенуа Гру приболел. Накануне появилась новость о том, что новоиспеченный тренер хочет покинуть клуб вслед за наставником. Об этом Рише сообщил канадскому изданию TVA Gatineau, но вскоре сам же опроверг данную информацию. Возможно руководство «Трактора» уговорило канадца остаться.

Пока в системе челябинцев мало что поменялось. Известно, что Рише активно поддерживает связь с бывшим наставником Гру, который консультирует молодого специалиста по рабочим вопросам с командой. По итогам 35 игр «Трактор» на 6 месте с 35 очками. И если для казанцев домашняя серия выдалась удачной, то челябинцы не привезли ни одного очка домой в двух последних гостевых встречах. Ближайший матч «Трактор» проведет дома против ЦСКА 5 декабря.

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

В «Ак Барсе» по-прежнему больная тема – вратарская линия

Судя по последним трем встречам в игре казанцев почти нет пробелов за исключением моментов, когда ошибки защитников приводили неоднократно игроков соперника к выходам один в ноль к собственным воротам.

«Наш хоккей подразумевает риск, я соглашусь, что он должен быть оправдан. Игра быстрая, динамичная, нужно успевать принимать правильные решения. И мы продолжаем работу над этим», – поделился главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин на пресс-конференции после матча с «Трактором».

Пожалуй, тренерскому штабу казанцев также стоит задуматься и об усилении во вратарской линии к плей-офф. В настоящий момент в обойме среди голкиперов в «Ак Барсе» надежно место закреплено лишь за Тимуром Биляловым. Однако как показала практика предыдущих сезонов, именно в розыгрышах Кубка Гагарина голкипер проявляет себя не совсем стабильно. Между тем, до закрытия трансферного окна в КХЛ осталось полтора месяца.

«Процесс не прекращается, но нужно его обсуждать по факту – когда будет, что обсуждать», - аккуратно обойдя прямой вопрос о дополнительных трансферах ответил Гатиятулин журналистам. При этом Михаил Бердин продолжает восстановление после травмы, Тимур Билялов – в основе, а Максим Арефьев пока готовится получить следующий шанс. Возможно он уже выйдет в ближайших встречах против «Салавата Юлаева» или «Нефтехимика». Со слов Гатиятулина, все игроки должны поровну получать игровую практику, но пока это так не работает.

В матче против «Трактора» хет-трик по результативности оформил 31-летний форвард «Ак Барса» Александр Барабанов. В этот день вспомнился Барабанов образца прошлого сезона. Он сравнял счет и без чьей-либо помощи забил первую шайбу, а также поучаствовал в качестве ассистента в двух других голах.

Сегодня, 4 декабря, у подопечных Анвара Гатиятулина наступил восстановительный день после матча с «Трактором». Казанцы отправятся на короткий двухматчевый выезд в Уфу и в Нижнекамск. Встреча против «Салавата Юлаева» пройдет уже завтра 5 декабря. Время начало матча в 14:30 мск.