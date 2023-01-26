Стабильность и преемственность: Государственный Совет внес изменения в Конституцию РТ

Сегодня на сороковом заседании Государственного Совета был принят законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан». В рамках одного заседания документ прошел процедуру трех чтений и направлен на подписание Президенту. Из семи разделов и 126-ти статей действующего Основного закона Татарстана изменения внесены в шесть разделов и 60 статей. Кроме того, законопроектом введены две новые статьи, 25 норм Конституции Республики Татарстан признаны утратившими силу. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

«Сегодняшнее рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Конституцию республики является логическим продолжением обсуждения данного вопроса в ходе декабрьского заседания Госсовета, - подчеркнул председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, представляя законопроект, - принятый в декабре прошлого года закон позволил нам продолжить работу во взаимосвязи со всеми конституционными положениями, а не фрагментарно».

Глава профильного комитета напомнил, что в августе прошлого года в парламенте республики была образована рабочая группа по приведению республиканского законодательства в соответствие с федеральным конституционным законодательством. Главной задачей рабочей группы, по словам Альберта Хабибуллина, стала «оценка системы общественно-политических и социально-экономических рисков, связанных с потенциальными кардинальными конституционными новациями, при сохранении стабильности и сбалансированности конституционного регулирования».

«Как и другие ключевые общественно-политические конструкции, Основной закон подвержен изменениям, - считает Альберт Хабибуллин, - но принципиально важно, чтобы они были направлены на ее поступательное развитие и происходили эволюционно. Динамика общественной жизни, развитие социальных отношений, обновление общества сопровождаются также конституционной эволюцией. Многие из принципов действующего Основного Закона имеют непреходящий характер. Но нельзя недооценивать потенциал развития Конституции. Он реализуется посредством более глубокого прочтения, истолкования и осуществления конституционных норм. Это не означает принципиального исключения совершенствования формулировок Конституции, когда того потребует динамично меняющаяся жизнь».

Председатель профильного комитета подробно остановился на анализе каждого вносимого в Конституцию изменения.

О назначении Прокурора республики Татарстан

Как отметил Альберт Хабибуллин, согласно части 4 статьи 129 Конституции Российской Федерации прокуроры субъектов, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом РФ. При этом утратила силу норма о необходимости согласования с субъектами РФ представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокуроров соответствующих субъектов Российской Федерации. В связи с этим признаются утратившими силу нормы по установлению полномочий высшего должностного лица республики и Государственного Совета по согласованию кандидатуры на должность Прокурора Татарстана.

О Конституционном совете республики

В соответствии с требованием федерального законодательства Конституционный суд Республики Татарстан упразднен, следовательно из текста Конституции РТ исключены положения о порядке назначения судей Конституционного суда РТ, его компетенций и порядке рассмотрения дел Конституционным судом.

Вместе с тем, в Основной закон республики вводится новая статья, в которой прописано образование Конституционного совета Республики Татарстан (статья 114 прим.).

О наименовании высшего должностного лица республики

Принятым в декабре республиканским законом №109-ЗРТ были внесены изменения в Конституцию Республики Татарстан, согласно которым высшее должностное лицо Татарстана стало именоваться «Глава – Раис Республики Татарстан». При этом закон содержал переходные положения, в соответствии с которым новое наименование должно было применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан.

«После проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанного с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новое наименование высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня проекта закона Республики Татарстан», - сообщил Альберт Хабибуллин.

Кроме того, вносятся и реакционные поправки – Глава (Раис) Республики Татарстан.

Об избрании высшего должностного лица республики

Высшим должностным лицом республики может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в стране, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство. Данное требование федерального законодательства теперь закреплено также и в отношении депутатов Государственного Совета Республики Татарстан.

Поскольку в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях государственные языки Республики Татарстан употребляются на равных основаниях, законопроектом в отношении высшего должностного лица республики вводится требование об использовании государственных языков Республики Татарстан при осуществлении им своих полномочий.

В Конституции также отныне закреплен текст присяги высшего должностного лица Республики Татарстан. «Этим мы усиливаем ее правовую защиту», - подчеркнул Альберт Хабибуллин.

О полномочиях органов государственной власти республики

Как отметил Альберт Хабибуллин, «значительная часть вносимых изменений направлена на актуализацию положений, регулирующих систему органов государственной власти, их полномочия, координацию деятельности и их взаимодействия».

В частности, законопроектом уточнен перечень полномочий Государственного Совета, высшего должностного лица республики и Кабинета Министров РТ. Так, закрепляется полномочие Государственного Совета по назначению Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Счетной палаты РТ.

Кроме того, закрепляется полномочие высшего должностного лица Татарстана по определению системы органов исполнительной власти республики, определению основных направлений деятельности Кабинета Министров, представлению в Государственный Совет ежегодных отчетов о результатах деятельности Кабинета Министров РТ. Таким образом, конституируется ставшая уже традиционной практика предоставления ежегодных отчетов Правительства. Вводится также ряд полномочий, касающихся привлечению к ответственности глав муниципальных образований. Так, высшее должностное лицо вправе вынести предупреждение, объявить выговор или отрешить их от должности.

В отличие от действующей редакции Конституции РТ, которым Кабинет Министров РТ определен как исполнительный и распорядительный орган государственной власти республики, принятым законопроектом закреплен статус Кабинета Министров – Правительства республики как высшего постоянно действующего органа исполнительной власти Республики Татарстан.

Кабинет Министров РТ формируется высшим должностным лицом РТ и состоит из Премьер-министра РТ, заместителей Премьер-министра РТ, министров, председателей государственных комитетов РТ. Высшее должностное лицо РТ может включить в состав Кабинета Министров РТ руководителей других исполнительных органов государственной власти РТ. Премьер-министр РТ является председателем Кабинета Министров РТ и организует его работу. Премьер-министр РТ назначается высшим должностным лицом РТ по согласованию с Государственным Советом РТ.

Законопроектом также расширяется перечень лиц, которым может быть направлен депутатский запрос (председателям государственных комитетов РТ и руководителям ведомств РТ, главам муниципальных образований Республики Татарстан). В настоящее время депутат Государственного Совета имеет право обратиться с запросом к Президенту РТ, Председателю Государственного Совета РТ, Премьер-министру, министрам, руководителям других органов, образуемых или избираемых Государственным Советом (кроме судов).

О местном самоуправлении

Принятым законопроектом внесен ряд изменений в раздел, посвященный вопросам местного самоуправления. В частности, устанавливается, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.

Органы государственной власти, согласно внесенным изменениям, могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законодательством.

«Рассматриваемый сегодня законопроект является итогом проведенного рабочей группой детального анализа, многочисленных согласительных дискуссий с Администрацией Президента Республики Татарстан, прокуратурой Республики Татарстан. По праву проект можно назвать «компромиссным», учитывающим мнения и позиции всех заинтересованных сторон, - заключил Альберт Хабибуллин, - изменения в Конституцию Республики Татарстан отражают федеральные новации, в то же время призваны обеспечить стабильность и преемственность Основного закона республики. При этом программный потенциал Конституции сохраняется, но реализовываться он будет по мере адекватного развития правотворческой деятельности на всех уровнях и соблюдения конституционной законности».

Председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению также напомнил слова Президента республики, сказанные им в рамках декабрьского заседания, о том, что «в сегодняшних реалиях, когда в мире есть силы, желающие расколоть Россию, наша республика, как один из столповых регионов страны, должна стать примером в деле сохранения единства России».

Принятый сегодня законопроект о внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан подписан инициативной группой, в состав которой вошли 47 депутатов, а это практически 50% от общей численности парламентариев Государственного Совета. «На наш взгляд, законопроект является максимально выверенным и сбалансированным», - высказал позицию профильного Комитета Альберт Хабибуллин.

Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин позицию профильного комитета поддержал. «Работа проделана большая, - сказал он, - более полугода мы обсуждали это вопрос на различных площадках, с участием депутатов, Администрации Президента, представителей Прокуратуры, считаю, и нашли приемлемое решение в данной обстановке. Давайте не будем политизировать вопрос».

Глава парламента республики также сообщил, что сегодня утром прошло расширенное заседание Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, на котором детально обсуждались все предлагаемые для внесения в Конституцию Республики Татарстан изменения. Профильный комитет законопроект в предложенной редакции поддержал.

После принятия в первом чтении депутаты провели очередное заседание Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, на котором законопроект был рассмотрен во втором чтении. Как сообщил Альберт Хабибуллин, поправок к законопроекту не поступило. В связи с этим глава профильного комитета предложил принять законопроект во втором чтении и в целом. В итоге «за» законопроект проголосовали 73 депутата, «против» - 9, один парламентарий воздержался.

Законопроект о внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан вступает в силу сразу после подписания Президентом Татарстана и его официального опубликования.