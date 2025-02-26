Стабильность и карьерный рост: сотрудники КПЗ рассказали о работе и перспективах

Фото: © «Татар-информ»

Казанский пороховой завод приглашает на работу сотрудников рабочих и инженерно-технических специальностей. Зарплата начинается от 70 тыс. рублей и может достигать 150 тыс. В основном на завод требуются люди на различные этапы производства – аппаратчики, прессовщики, сборщики специальных изделий. Также КПЗ необходимы сметчики, конструкторы, экономисты, технологи и другие.

Завод – это не просто работа, а уверенность в будущем и возможности для роста, утверждают сотрудники предприятия. Здесь предоставляют хорошие социальные гарантии: компенсацию расходов на питание, индексацию зарплаты и бесплатные медосмотры.

«Работа на предприятии – одна из самых стабильных и востребованных, она дает уверенность в будущем. Да и перспектив здесь достаточно много, начиная от простого повышения квалификации и заканчивая полной сменой обязанностей. Но тут все индивидуально, опыт нужно получить и подтвердить его своими знаниями. Карьерный рост коснулся и меня. На завод пришла слесарем по КИПиА, в 2024 году заняла должность инженера-технолога второй категории, а через год аттестовалась на инженера-технолога первой категории», – поделилась с «Татар-информом» инженер-технолог 1-й категории Елена Хасанова.

«Для меня как для приезжей из Чебоксар особенно важна компенсация за съем жилья – 10 тыс. рублей в месяц. А еще здесь можно реализовать себя не только в работе, но и в спорте, общественной жизни и конкурсах профмастерства», – обратила внимание она.

Пороховое дело – это возможность внести личный вклад в укрепление обороноспособности страны в непростое время, считает мастер Ильназ Димухаметов.

«Будучи студентом последнего курса КХТИ, я увидел, что завод привлекает молодых людей на работу, и загорелся этой идеей. Долго не думал. Получив диплом, сразу пришел в отдел кадров, где мне предложили место аппаратчика приготовления смесей. На заводе я всего два года, но уже вырос до мастера. В мои обязанности входит руководство сменой, контроль качества продукции, выполнение производственной программы в соответствии с нормативами и выполнение сменного плана выработки», – рассказал он.

Ильназ также заявил, что намерен расти и продвигаться по карьерной лестнице – завод предоставляет для этого все условия. В частности, у сотрудников есть возможность целевого обучения без отрыва от производства и оплачиваемый ученический отпуск.

Работа на заводе – это стабильность и определенность, считает сотрудница КПЗ Алина Бускина. Она отметила, что за семь лет работы на производстве ни разу не пожалела о своем выборе.

«Заработная плата достойная, все переработки оплачиваются, выслуга с первого года, никаких задержек с оплатой труда нет. И график устраивает – успеваю и поработать, и семье внимание уделить. Как мама также очень ценю возможность взять дополнительный оплачиваемый выходной – детский день. Недавно, глядя на меня, подруга тоже пришла сюда работать. Коллектив здесь дружный, быстро адаптировалась. Очень довольна», – заключила женщина.

Узнать более подробную информацию о трудоустройстве на Казанский пороховой завод можно по телефону: 554-34-51. Также можно обратиться в отдел кадров по адресу: ул. 1 Мая, дом №26А.