Штаб ВС США подтвердил, что просил Киев не использовать свое оружие для атак по России

Американские власти обращались к Киеву с просьбой не использовать оружие США для атак по России, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. При этом он не смог точно сказать, использовали ли поставленное Киеву вооружение диверсанты, напавшие на Белгородскую область.

«Я не могу сейчас сказать с определенной точностью, было ли это поставляемое США оборудование или нет, я видел те же кадры, что и вы. Но я могу сказать, что мы просили украинцев не использовать поставляемое США оборудование для прямых атак по территории России», – приводит слова Милли РИА Новости.

Сегодня стало известно, что Вашингтон расследует сообщения об использовании военной техники США украинскими диверсантами на территории России. В Киеве утверждают, что не знают, откуда у них американское оружие.

Напомним, диверсионно-разведывательная группа ВСУ проникла в Белгородскую область 22 мая. На следующий день губернатор Вячеслав Гладков сообщил о зачистке территории округа, а днем Минобороны объявило о разгроме диверсантов.