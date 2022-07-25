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Ру Тат
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Политика
25 июля 2022  12:18

Штаб территориальной обороны ДНР начал зачистку Углегороской ТЭС

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В ДНР начали зачистку Углегорской тепловой электростанции в Светлодальске, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.

«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», — сказано в заявлении.

Светлодальск находится в 18 км от города Дебальцево, который перешел под контроль ДНР еще в феврале 2015 года. Отмечается, что Углегорская ТЭС, расположенная там, — это одна из крупнейших тепловых электростанций в Европе.

Специальная военная операция по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины была инициирована Президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.

#спецоперация на Украине
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