В ДНР начали зачистку Углегорской тепловой электростанции в Светлодальске, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.

«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», — сказано в заявлении.

Светлодальск находится в 18 км от города Дебальцево, который перешел под контроль ДНР еще в феврале 2015 года. Отмечается, что Углегорская ТЭС, расположенная там, — это одна из крупнейших тепловых электростанций в Европе.

Специальная военная операция по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины была инициирована Президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.