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Штаб общественной поддержки проведет в Казани акцию ко Дню бездомного человека
Завтра, 19 сентября, Штаб общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан приглашает людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, принять участие в акции, приуроченной ко Дню бездомного человека. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.
Мероприятие состоится по адресу: Казань, ул. Бурхана Шахиди, д. 26, стр. 1. Акция проводится каждый год совместно с центром «Приют Человека».
На площадке центра с 11 до 14 часов нуждающиеся смогут бесплатно получить консультации от хирурга, терапевта, дерматолога и психолога. Также они смогут воспользоваться аппаратами ЭКГ и флюорографии для диагностики.
Специалисты социальной и кадровой служб окажут пришедшим помощь в вопросах трудоустройства и социальной поддержки. Юрист безвозмездно предоставит правовую помощь, а парикмахер пострижет желающих, добавили в штабе.
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