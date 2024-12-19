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Штаб общественной поддержки организовал школьникам экскурсию на Казанский хлебозавод №3
Сегодня учащиеся пятого класса средней специальной музыкальной школы при Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова посетили одно из старейших предприятий нашего города — АО «Казанский хлебозавод №3». Экскурсия прошла в рамках профориентационного проекта, реализуемого Штабом общественной поддержки «Единой России» в РТ.
Как сообщает пресс-служба «Единой России», проект был поддержан Секретарем Татарстанского регионального отделения партии, Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным после встречи с представителем родительского сообщества Дилярой Нуриевой в рамках Декады приемов граждан, приуроченной к 23-летию партии.
Во время экскурсии школьники узнали об истории хлебозавода, который был основан в 1939 году, и познакомились с современными технологиями производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Ребятам показали лабораторию, где проверяются ингредиенты, и цех №2, в котором производят батоны и хлеб. Особый интерес вызвал процесс выращивания закваски, работа тестомесильной машины и технология выпекания.
Настоящим открытием стал визит в цех №6, где изготавливают чак-чак. Этот национальный десерт здесь производят в значительных объемах — за смену кондитер изготавливает до 100 кг чак-чака.
Школьники попробовали горячий батон прямо из печи, а также продегустировали свежий чак-чак.
«Мне было очень интересно узнать, как делают хлеб. А горячий чак-чак — это что-то невероятное, совсем другой вкус!» - поделилась одна из участниц экскурсии Ясмина Ильясова.
На встрече ребята также пообщались с практикантами завода, студентами КНИТУ по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Будущие технологи рассказали школьникам о своей учебе и отметили, что очень довольны условиями практики на заводе и планируют в будущем связать свою карьеру с этим предприятием.
Руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ Камиль Садриев подчеркнул значимость таких мероприятий.
«Мы стремимся помочь школьникам лучше понять, какие профессии востребованы сегодня, и сформировать представление о своем будущем. Экскурсии на предприятия — это не только возможность узнать что-то новое, но и шанс почувствовать себя частью производственного процесса», - подчеркнул Камиль Садриев.
Штаб общественной поддержки продолжит работу над проектом, помогая школьникам Татарстана открывать новые горизонты. Ранее участники проекта уже посетили аэропорт и завод имени Туполева.
фото: пресс-служба «Единой России»
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