Штаб общественной поддержки единороссов в РТ присоединился к акции по сдаче плазмы

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Активисты, сотрудники и друзья Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане приняли участие в ежемесячной донорской акции, традиционно прошедшей в Казанском филиале «Росплазмы». Февральскую сдачу плазмы приурочили к Году единства народов России, сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

Одной из участниц акции вновь стала победительница конкурсов «Мисс Офис 2023», «Миссис Россия International 2021», «Миссис Татарстан 2021» и член регионального совета сторонников Екатерина Климушина. Вошли в число доноров и члены Молодежного парламента при Госсовете РТ Станислав Архипов и Виктор Хисматуллин, для которых участие в акции – возможность подтвердить свою вовлеченность в общественно полезную деятельность.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Среди новичков, впервые ставших донорами, оказалась специалист пресс-службы штаба Ксения Першина. «Сдаю плазму первый раз. Немного волнительно, но очень приятно осознавать, что я могу помочь. Теперь понимаю коллег, которые участвуют в акциях регулярно, и обязательно присоединюсь к ним в следующий раз», – рассказала она.

Перед процедурой каждый донор прошел обязательный медицинский осмотр: экспресс-анализ уровня гемоглобина, измерение артериального давления и консультацию врача-трансфузиолога. Подобные меры предосторожности гарантируют безопасность как самого донора, так и будущего реципиента.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Штаб общественной поддержки напоминает, что стать донором может каждый гражданин, соответствующий медицинским требованиям. Следующая акция по сдаче плазмы состоится уже в марте. Записаться на донацию можно двумя способами:

– через единый портал государственных услуг;

– по телефону колл-центра Казанского филиала ФГБУ «Росплазма»: 8 (8332) 40-09-08.