Штаб гуманитарной помощи в РТ обеспечивает переселенцев Донбасса одеждой и канцтоварами

Штаб гуманитарной помощи в Татарстане, который направлен на помощь жителям Донбасса продолжает направлять товары переселенцам, прибывшим в республику. Питанием их обеспечили местные власти, а основной запрос для штаба – это одежда и канцелярские товары для детей. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Переселенцев Татарстан сразу обеспечил всеми товарами первой необходимости, оставались вопросы только по одежде и разного рода специфическим товарам. Этими вопросами как раз занимается гуманитарный штаб. Все запросы уже выполнены. В основном, это была одежда и школьные принадлежности для детей», - заявила собеседник.

Напомним, что гуманитарный штаб работает в Казани по адресу Маяковского 24А с 8 до 20 часов.

18 февраля власти Донецкой и Луганской народных республик приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи эвакуированным.

Позднее, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. А 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на территории Украины.