Общество 18 апреля 2026 20:11

Штаб «Единой России» в РТ стал одной из площадок «Тотального диктанта»

фото: официальный портал "Единой России"

В Татарстане 18 апреля прошла ежегодная международная образовательная акция «Тотальный диктант – 2026». В республике организовали более 1000 площадок во всех 45 муниципальных образованиях, сообщили на официальном сайте «Единой России».

На площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» в Казани собрались несколько поколений – от школьников до людей серебряного возраста. Для многих это стало семейным событием: родители приводили детей, чтобы вместе проверить грамотность.

Главным отличием этого года стало проведение диктанта на закрытых площадках. Благодаря этому в акции впервые смогли участвовать курсанты Казанского танкового училища, воспитанники Суворовского училища, а также призывники на сборном пункте военкомата в центре «Патриот». Вторым нововведением стали пять специализированных площадок для слабослышащих детей в коррекционных школах республики.

Диктант провела заместитель руководителя Штаба, лектор Российского общества «Знание» Анастасия Исаева. Она отметила, что грамотность – это проявление уважения к родному языку, а «Тотальный диктант» предоставляет каждому возможность проверить себя и ощутить сопричастность к общему культурному пространству.

Автором текста диктанта стал писатель, публицист, доктор филологических наук, ректор Литературного института имени А.М. Горького, лауреат премии «Большая книга» Алексей Варламов. В этом году участники писали произведение из четырех частей, посвященное детским годам Александра Пушкина. Участники на площадке Штаба писали третью часть – «Наперсница волшебной старины».

После диктанта Исаева вручила памятный подарок самому юному участнику – Павлу Просвирнину. Участница Людмила Мингазова, узнавшая об акции из соцсетей, призналась, что раньше думала, что в диктанте участвуют только школьники, но теперь сама присоединилась и впервые пишет диктант.

Для тех, кто не смог присутствовать очно, работал онлайн-формат. Результаты диктанта участники смогут узнать на официальном сайте проекта.

#тотальный диктант #Единая Россия
