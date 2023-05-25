«Родители всегда должны знать, где их дети»: полицейские РТ о поиске пропавших детей

Чаще всего дети уходят из дома из-за ссор с родителями

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дети бегут из дома из-за ссор с родителями и страха перед экзаменами»

С начала года полицейским Татарстана поступило 224 заявления на розыск детей и подростков. 109 из них девочки, 115 – мальчики. Из всех пропавших детей 146 ушли из дома, остальные сбежали из государственных организаций: больниц, детских домов и школ.

«Сейчас в Казани в розыске находится 4 человека: 16-летний мальчик, который порядка пятнадцати раз сбегал из детского дома; девочка, которая воспитывалась в приюте, у нее имеются психические отклонения и это ее не первый побег, и две девочки, у которых похожая ситуация, они периодически уходят из дома. У них есть склонность к бродяжничеству», – рассказала заместитель начальника отдела ПДН УМВД России по Казани Екатерина Папазян.

По ее словам, чаще всего дети уходят из дома из-за ссор с родителями. Эксперт назвала еще несколько основных причин исчезновения детей и подростков.

Екатерина Папазян: «На ребенка могут влиять психические отклонения, когда он не осознает опасности, которой себя подвергает и того, какой вред он наносит себе и близким» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Чаще всего это происходит из-за ссор с родителями, ребенок может обидеться на некупленный телефон или игрушку. В пору экзаменов ребенок может уйти из дома из-за переживаний за свои оценки и из-за страха перед экзаменами. Также дети часто уходят, пытаясь показать свою самостоятельность, чаще всего так поступают подростки 16-17 лет. На ребенка могут влиять психические отклонения, когда он не осознает опасности, которой себя подвергает и того, какой вред он наносит себе и близким», – заключила она.

С детьми, которые воспитываются в государственных учереждениях, ситуация обстоит сложнее. По словам Екатерины Папазян, это сироты или те, кто остался без родительского попечени. Они привыкли к отсутствию контроля со стороны взрослых.

«В государственных учреждениях много детей – им оказывается соответствующая помощь и воспитание, но каждому отдельному ребенку не может быть уделено сто процентов времени. Из-за недостатка внимания и возникает недовольство, которое перерастает в обиды и дальнейший уход из дома», – сказала она.

Дети не взрослеют мгновенно после получения аттестата, за ними все так же нужно присматривать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Подростки требуют повышенного внимания родителей»

Начальник отдела ПДН Казани обратила внимание взрослых на то, что дети не взрослеют мгновенно после получения аттестата, за ними все так же нужно присматривать.

«Сейчас много мероприятий, посвященных последним звонкам, выпускным вечерам и сдаче ЕГЭ. Я хочу напомнить родителям и педагогам, что дети, окончив 9 или 11 класс, в одночасье не становятся взрослыми – за ними нужно продолжать следить и держать руку на пульсе. Знать, с кем ребенок дружит, номера телефонов его друзей и куда он идет. Чтобы родитель всегда знал, где ребенок находится», – сказала Екатерина Папазян.

Опасность для неокрепшего разума может представлять и интернет. Помимо того, что школьники могут попасться на удочку мошенников, их могут увлечь экстремистские группы.

«С помощью интернета детей могут вовлечь в деструктивную деятельность. Они могут думать, что им поступают безобидные просьбы – принести что-то куда-то или написать сообщение. Дети создают вымышленные имена и делают то, что их попросили сделать. Когда ребенок нарушает закон и его находят, с ним проводится беседа, а он говорит: „Как же так? Я ничего плохого не сделал”. Ребята подросткового возраста не отдают отчет своим действиям и требуют повышенного внимания со стороны родителей», – рассказала она.

Эксперты рекомендуют родителям придумать для детей досуг – это может быть кружок по интересам или спортивная секция. А во время школьных каникул детей можно отправить в оздоровительный детский лагерь.

Опасность для неокрепшего разума может представлять и интернет. Помимо того что школьники могут попасться на удочку мошенников, их могут увлечь экстремистские группы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Писать заявление о пропаже близкого можно и нужно сразу!»

«Розыск пропавших детей – это одно из наших приоритетных направлений, которое находится на контроле Правительства Татарстана. Ежегодно мы регистрируем более четырех тысяч заявлений без вести пропавших гражданах. Только в этом году мы уже зафиксировали 1173 подобных обращения в отношении всех людей: молодых и взрослых. Хотел бы добавить, что в этом году люди у нас быстрее находятся – 95% людей мы отыскиваем в течение первых десяти дней», – сказал заместитель начальника отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц МВД по РТ Альберт Юсупов.

Он особенно отметил: правила о том, что с момента пропажи человека должно пройти трое суток, только потом в полиции примут заявление, не существует.

«Какого-то определенного срока, после которого можно обращаться в органы внутренних дел с заявлением о пропаже человека, не существует. Обратиться может любой человек в любое время. Заявление у вас примут независимо от давности и места исчезновения человека. Его примут при наличии или отсутствии сведений о месте жительства или пребывания, полных анкетных данных и фотографии лица, пропавшего без вести, а также сведений об имевшихся ранее случаях его исчезновения», – сказал Альберт Юсупов.

Альберт Юсупов: «Розыск пропавших детей – это одно из наших приоритетных направлений, которое находится на контроле правительства Татарстана» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Искать пропавших полицейским активно помогают добровольческие организации.

«При проведении совместных поисков с представителями добровольческих отрядов в этом году удалось установить местонахождения 81 без вести пропавшего лица. Из них 24 несовершеннолетних», – отметил он.

Взаимодействуя с полицией, волонтеры проводят сбор всевозможной информации о личности пропавшего, в том числе по согласованию с родственниками, публикуют оповещения о его розыске в социальных сетях. Также они мониторят социальные сети, чтобы получить любую полезную информацию о пропавшей, и участвуют в обследовании местности.

На территории Татарстана поиск пропавших осуществляют шесть волонтерских организаций: «Поисковый Центр» в Казани, «Василиса» в Набережных Челнах, «След» в Нижнекамске, «Надежда» в Елабуге, поисково-спасательное объединение «Орел-Татарстан» в Менделеевске и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

«Какого-то определенного срока, после которого можно обращаться в органы внутренних дел с заявлением о пропаже человека, не существует» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Дети должны знать, к кому могут обратиться за помощью»

Представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Адриана Расписная, напомнила, что сегодня отмечается Международный день пропавших детей.

«В этот день вспоминают детей, которых не удалось спасти, и тех, кого не нашли. Цель проведения Международного дня пропавших детей – это привлечение общественного внимания к проблеме защищенности детей от трудных жизненных ситуаций, похищений, и противоправных действий. "Лиза Алерт" занимается оперативным поиском пропавших детей и взрослых в природной и городской среде. Статус человека не важен – будем искать», – сказала она.

В Татарстане отряд начал работать в 2012 году. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесной и городской местности. Сегодня в добровольческом отряде помогают искать пропавших более 30 тысяч человек в 64 регионах России.

Адриана Расписная напомнила, что сегодня отмечается Международный день пропавших детей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По ее словам, отряд создал школу по профилактике детской безопасности: инструкторы рассказывают детям и их родителям о правилах безопасного поведения и о том, как уберечь детей от трагедии.

«Вся деятельность школы направлена на поиск людей и профилактику безопасности. Чтобы дети знали, к кому они могут обратиться за помощью, какие есть безопасные категории граждан и что делать, если их пытается увести посторонний человек и т.д. Родителям мы рассказываем, как детям доносить эту важную информацию», – рассказала она.

Заявки на поиск и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии «Лиза Алерт» по номеру 8 800 700 54 52.

В Татарстане отряд начал работать в 2012 году. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесной и городской местности Фото: vk.com/la_tatarstan

По словам представителя организации, в России и Татарстане было не мало случаев, когда дети попадали в выгребные ямы, колодцы, люки и старые холодильники с запирающимся механизмом.

«Не могу сказать, было ли такое в Татарстане, но в России таких случаев очень много. У старых холодильников есть запирающийся механизм. Ребенок в процессе игры залезает внутрь, и дверь захлопывается. И все, он в ловушке. Помните, если у вас где-либо хранятся такие холодильники, вырезайте и выкручивайте им ручки», – предупредила девушка.

По опыту «Лиза Алерт», некоторые дети уходят из дома без злого умысла и с желанием вернуться, но их тоже приходится искать.

«У нас в республике полтора года назад мальчик пришел из школы, положил портфель и пошел гулять. Конечно же, он не взял телефон и никому ничего не сказал. Его искали меньше суток, а когда нашли, он сказал: "Я просто пошел путешествовать". Он гулял по городу», – рассказала она.