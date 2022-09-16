Ссора директора бара и друга администратора другого кафе в Казани закончилась стрельбой

Ночью 15 сентября в полицию поступило сообщение, что у одного из баров на улице Фатыха Амирхана слышны выстрелы, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что произошел конфликт между директором бара и другом администратора соседнего кафе. «Гость» разбил витрину заведения и угрожал директору, после чего позвал на разборки приятеля. То приехал и во время перепалки выстелил дважды в воздух из травматического пистолета.

Полицейские задержали 23-летнего и 28-летнего казанцев и доставили в отдел полиции, где на них составили протоколы за мелкое хулиганство.

Директор бара написал на своих обидчиков заявление в полицию.

