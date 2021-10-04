«СШОР Вахитовского района» Казани выиграла чемпионат Татарстана по футболу среди женщин

«СШОР Вахитовского района» - чемпион Татарстана по футболу среди женских команд

Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

Казанская «СШОР Вахитовского района» стала победителем женского чемпионата Татарстана по футболу 2021 года. Второе место заняла команда спортивной школы «Мирас» из Казани. Третье место у команды «Мирас-2».

Четвертое и пятое места у клубов из Набережных Челнов – «Строителя» и СК «КАМАЗ».

За весь турнир футболистки «СШОР Вахитовского района» пропустили лишь три мяча в свои ворота, забив 34 мяча. Больше всех голов в чемпионате забили футболистки «Мираса» – 42, а нападающая этой команды Диана Карпова стала лучшим бомбардиром чемпионата (13 голов).