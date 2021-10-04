«СШОР Вахитовского района» Казани выиграла чемпионат Татарстана по футболу среди женщин
Казанская «СШОР Вахитовского района» стала победителем женского чемпионата Татарстана по футболу 2021 года. Второе место заняла команда спортивной школы «Мирас» из Казани. Третье место у команды «Мирас-2».
Четвертое и пятое места у клубов из Набережных Челнов – «Строителя» и СК «КАМАЗ».
За весь турнир футболистки «СШОР Вахитовского района» пропустили лишь три мяча в свои ворота, забив 34 мяча. Больше всех голов в чемпионате забили футболистки «Мираса» – 42, а нападающая этой команды Диана Карпова стала лучшим бомбардиром чемпионата (13 голов).