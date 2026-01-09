news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 9 января 2026 11:31

США ждут ответа России по согласованному с Украиной плану

Читайте нас в
Телеграм

Белый дом и представители Украины согласовали план возможного урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает «ТАСС», ссылаясь на «Axios».

По информации издания, после того как стороны пришли к соглашению почти по всем пунктам плана, предложенного Дональдом Трампом, администрация США ожидает четкого ответа на это предложение со стороны российского руководства.

Ранее «Axios» сообщил, что спецпредставитель Президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Париже с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча прошла по итогам двухдневных переговоров США с представителями Украины и европейских стран.

#переговоры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

8 января 2026
Фруктовый сок, бабл-чай и энергетики: антирейтинг напитков по версии гастроэнтеролога

Фруктовый сок, бабл-чай и энергетики: антирейтинг напитков по версии гастроэнтеролога

8 января 2026