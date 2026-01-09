США ждут ответа России по согласованному с Украиной плану

Белый дом и представители Украины согласовали план возможного урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает «ТАСС», ссылаясь на «Axios».

По информации издания, после того как стороны пришли к соглашению почти по всем пунктам плана, предложенного Дональдом Трампом, администрация США ожидает четкого ответа на это предложение со стороны российского руководства.

Ранее «Axios» сообщил, что спецпредставитель Президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Париже с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча прошла по итогам двухдневных переговоров США с представителями Украины и европейских стран.