США заявили о новых санкциях против «Северного потока — 2»

США продолжат вводить санкции против российских компаний, которые строят трубопровод «Северный поток — 2», заявил советник Ппрезидента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили Саливанна, почему Вашингтон пересмотрел действие ограничений против европейской компании Nord Stream 2 AG, которая задействована в проекте.

«Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент (США Джо) Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве „Северного потока — 2“. Он это делал и продолжит делать», — заявил Салливан.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать реализации проекта будет сложно, так как газопровод почти достроен. В середине мая США отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам, но затем ввели ограничения против российских компаний и судов, которые участвуют в строительстве.