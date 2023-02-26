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США запретили поставлять в Россию смартфоны, ТВ и микроволновки дороже 300 долларов
США признали смартфоны и другую электронику «предметами роскоши» и запретили экспортировать их в Россию. Об этом со ссылкой на документ бюро индустрии и безопасности Минторга Штатов сообщает РИА Новости.
Публикация документа запланирована на 27 февраля, пока он зарегистрирован в федеральном регистре.
Помимо смартфонов, в обновленный перечень «предметов роскоши» вошли принтеры, швейные машины, телевизоры, микроволновки, кондиционеры и другая техника, превышающая установленный ценовой лимит. На их экспорт налагается ограничение, требующее лицензирования.
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