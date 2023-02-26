США запретили поставлять в Россию смартфоны, ТВ и микроволновки дороже 300 долларов

США признали смартфоны и другую электронику «предметами роскоши» и запретили экспортировать их в Россию. Об этом со ссылкой на документ бюро индустрии и безопасности Минторга Штатов сообщает РИА Новости.

Публикация документа запланирована на 27 февраля, пока он зарегистрирован в федеральном регистре.

Помимо смартфонов, в обновленный перечень «предметов роскоши» вошли принтеры, швейные машины, телевизоры, микроволновки, кондиционеры и другая техника, превышающая установленный ценовой лимит. На их экспорт налагается ограничение, требующее лицензирования.