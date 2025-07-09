США задействуют ИИ для слежки за поставками нефти и газа из России

Министерство финансов США планирует усилить контроль за мировыми поставками нефти и газа, включая российские, с помощью цифровой системы на базе искусственного интеллекта. Об этом стало известно RT из тендерной документации, размещенной на портале госзакупок.

Согласно заявке, американское ведомство собирается приобрести подписку на аналитическую платформу Kpler Terminal, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать цепочки поставок энергоносителей – от мест погрузки до конечного назначения. Особое внимание в задании уделено контролю поставок из стран, находящихся под санкциями США, таких как Россия, Иран и Венесуэла.

Система, как указано в техническом описании, должна распознавать нестандартные логистические схемы, в том числе перегрузки с судна на судно и использование «теневого флота». Кроме того, программное обеспечение обязано охватывать весь цикл мониторинга: объемы поставок, маршруты, даты и места операций.

Минфин США рассчитывает получить доступ к полному пакету модулей, включая Risk & Compliance, Refineries и Supply & Demand. Эти блоки позволят отслеживать не только поставки сырой нефти, но и движения сжиженного природного и нефтяного газа, широко применяемых в промышленности. Запуск системы намечен на 1 сентября 2025 года.

По мнению главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, несмотря на внешнюю сдержанность США в отношении Москвы, действия Вашингтона говорят об обратном. Эксперт подчеркнул, что даже при возможной неэффективности таких ИИ-инструментов их активное внедрение указывает на усиление экономического давления на Россию.