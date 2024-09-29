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США хотят ввести санкции против российского гелия из-за страха конкуренции
Сенаторы США просят руководителей ключевых американских ведомств ввести санкции против российского гелия. Они боятся, что доля России в мировом производстве гелия может вырасти с 2% до 30% за несколько лет, пишет РИА «Новости».
Инициаторы добавили, что РФ с высокой вероятностью закрепится на глобальном рынке этого стратегического ресурса, если Америка и ее союзники не примут меры.
Согласно статистике Геологической службы Штатов, в 2023-м мировая добыча гелия составила 170 млн кубометром. (+8% относительно итогов 2022-го). В топ стран по объемам производства гелия вошли США (79 млн кубов), Катар (66 млн), Алжир (10 млн) и Россия (8 млн).
Однако в РФ, по словам американских сенаторов, объемы производства продолжают расти, причем рекордными темпами. Только в прошлом году Россия и Катар обеспечили более 80% прироста на мировом рынке, увеличив производство в сумме на 10 млн кубов.
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