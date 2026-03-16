Соединенные Штаты планируют инсценировать событие, подобное терактам 11 сентября, и обвинить в этом Иран. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Лариджани.

«Я слышал, что оставшаяся часть команды Эпштейна разработала заговор с целью инсценировать событие, подобное терактам 11 сентября, и обвинить в этом Иран. Иран в принципе выступает против подобных террористических планов и не ведет войны с народом Соединённых Штатов», – приводит его слова Гостелерадио исламской республики.

Напомним, что 11 сентября 2001 года члены организации «Аль-Каида»* (признана террористической и запрещена в РФ) совершили четыре теракта в США. Тогда были атакованы башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также здание Пентагона.