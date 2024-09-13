США взяли паузу после предупреждения Путина: полетят ли ракеты Запада вглубь России?

Фото: kremlin.ru

«Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией»

«Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США, европейских стран в войне на Украине. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть и природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то мы будем принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – это ключевые слова Президента России Владимира Путина в ответ на планы Запада.

Напомним, ранее действующий президент США Джо Байден и его «ответсек» Энтони Блинкен анонсировали переговоры с премьером Великобритании Киром Стармером, по итогам которых коллективный Запад хотел дать разрешение Владимиру Зеленскому атаковать Россию дальнобойными ракетами по любым точкам РФ.

Владимир Путин также подчеркнул, что украинская армия попросту не умеет пользоваться самостоятельно высокотехнологическим оружием американского и британского производства. То есть, военные НАТО будут принимать непосредственное участие в попытках дальнобойных атак вглубь России.

По словам российского лидера, применение данного оружия возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает — это данные только со спутников либо Евросоюза, либо США. В общем, со спутников НАТО.

«Ключевое заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», – резюмировал Путин.

Фото: © U.S. Department of State from United States, Public domain

Как может ответить Россия на эскалацию

Если смотреть в самую суть, то России в ответ на агрессию Запада придется устранять угрозы не столько с территории Украины, но, как минимум, со стороны граничащих с РФ европейскими странами НАТО. Их список очевиден: Польша, Румыния, Финляндия, Литва, Эстония и далее по списку.

Эксперты полагают, что военные действия России против НАТО возможны в ограниченной форме.

«Сначала могут закрыть британское посольство, потом нанесут удары по британским разведывательным дронам в Черном море, потом возможна атака британского спутника. А если ВСУ будут использовать F-16, то возможны российские удары по аэродромам Румынии и Польше, где эти самолеты будут базироваться», – заявил корреспонденту «Татар-информа» известный политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

Фото: © Максим Захаров / РИА Новости

Какие ракеты могут полететь вглубь России?

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов объяснил «Татар-информу» какие именно ракеты могут полететь вглубь России и какие останутся в вблизи зоны СВО. По его словам, ракеты ATACMS уже активно применяются ВСУ для атак на территорию России. Наиболее яркий пример – атака 12-ю ракетами по Крымскому мосту примерно месяц назад. Но они все были перехвачены.

Самую большую опасность может представлять собой решение США поставить Украине ракеты AGM-158 JASSM, полагает Кнутов. Она была разработана для использования на самолетах F-16, которые уже начали поставлять киевскому режиму. Один самолет способен нести по две такие ракеты. Они существуют в трех модификациях: с дальностью действия в 370 км, 900 км и 1900 км.

«Эти ракеты имеют высокую точность, с отклонением от цели не более трех метров. Боевая часть составляет 450 кг. Эти ракеты представляют собой большую опасность для неприкрытых средствами ПВО объектов. Эти ракеты при Трампе США уже применяли в Сирии. Там они не показали большой результативности, поэтому больших угроз для России пока не несут. Хотя самые новые ракеты JASSM экстремальной дальности в 1900 км имеют достаточно серьезную электронику и защиту. И нашим ПВО потребуется какое-то время, чтобы к ним приспособиться и уничтожать их со 100-процентной вероятностью», – пояснил Кнутов.

Фото: стоп-кадр видео

На Западе угрозу Путина услышали и взяли паузу

Тем временем, реакция из-за океана на слова Путина последовала незамедлительно. США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь российской территории. Об этом уже сегодня заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель. По его словам, позиция Вашингтона в этом вопросе не поменялась.

Ранее американские СМИ заявляли, что Пентагон и разведка США выступили против разрешения ВСУ использовать дальнобойные ракеты вглубь России. Ведомства полагают, что Киев должен сосредоточить свои усилия на зоне проведения СВО и атаках по Крыму. А всевозможные «инсайды» СМИ о грядущем разрешении опирались на позицию Госдепартамента США во главе с Блинкеным, который выступал за выдачу разрешения.

В Британии так же поспешили заявить, что на туманном Альбионе не ищут конфликта с Россией. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер. При этом, он отметил, что Россия якобы начала конфликт, а Украина имеет права на самооборону.

«В ближайшие несколько недель и месяцев, как на Украине, так и на Ближнем Востоке, вероятны действительно важные события, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений», – отметил глава правительства Британии.

Фото: © US Air Force, Public domain

Рискнет ли Запад нарваться на третью мировую войну?

Эти слова Стармер произнес перед отлетом в Вашингтон. Там он встретится с президентом США Джо Байденом. В частности, стороны как раз и должны принять решение снимать ли для Украины ограничения на удары по РФ оружием НАТО. То есть, сегодняшнюю реакцию Лондона и Вашингтона нельзя считать некой точкой и окончательным отказом Запада от практически принятого решения об эскалации украинского конфликта, считает Марков.

«Действительно, они сейчас ограничения с ВСУ не снимут, им надо подумать. Но чуть позже это сделают. Сначала разрешат бить британскими ракетами, которые бьют не слишком далеко. Потом американскими, которые бьют дальше. А потом разрешат и по Москве», – считает эксперт.

Политолог выделяет три вариант развития событий, которые так или иначе связаны с предстоящими президентскими выборами в США. По мнению Маркова, при прогнозировании победы Харрис, Вашингтон постарается ситуацию эскалацией не сломать. И будут принимать решения уже после выборов. Если же Трамп будет близок к победе по предвыборным раскладам, то эскалация может стать ключом к слому предвыборной кампании Трампа.

Фото: CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

В США уже звучит голос разума

Впрочем, в США все громче раздаются голоса, который призывают правящую элиту Америки отказаться от дальнейшего скатывания в третью мировую войну. Так, один из самых богатых людей на планете Илон Маск высказался на счет снятия ограничений с ВСУ предельно четко.

«Безусловно, это шаг в направлении третьей мировой войны. Плохое у меня предчувствие по этому поводу», – заявил он.

И это еще не все. Авторитетный журнал TIME смоделировал ядерную войну между Россией и США. Победителей в таком противостоянии не будет. По версии издания, США, Россия, Китай, а так же все европейские страны НАТО потеряют 99% своего населения. А планету Земля накроет ядерная зима и серия летальных для планеты экологических катастроф.

У такого развития событий есть альтернатива – в виде справедливого завершения украинского конфликта. Россия не раз уже озвучивала критерии. Среди них – вывод киевских войск из новых регионов России, отказ от идеи вступления Украины в НАТО и денацификация страны.