США вывели из-под санкций российские удобрения

Вашингтон внес в число жизненно необходимых продуктов сельхозудобрения, выведя из-под возможных санкций российские химикаты. Таким образом, Вашингтон защитился от возможного дефицита удобрений, пишет «Коммерсант».

Накануне Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта.

По подсчетам газеты, российские химикаты составляют 6% от ввозимого в США калия, 20% от импортируемого диаммонийфосфата и 13% карбамида.

Эксперты считают, что вслед за Америкой ограничения ослабят и в Европе, где доля российских удобрений еще выше. Из РФ ввозится 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия.

Напомним, что в Татарстане создано ОАО «Аммоний», которое занимается производством аммиачной селитры, карбамида и других удобрений. В Менделеевске построен завод «Аммоний», а в 2021 году было решено возобновить проект по строительству предприятия «Аммоний 2».

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции против российских товаров были бы введены в любом случае. Также глава государства отмечал, что ограничения открывают новые возможности, заставляя крупный бизнес развиваться и осваивать новые ниши рынка.