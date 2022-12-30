США выпустили инструкцию о применении потолка цен на нефть из России

Американский Минфин опубликовал предварительную инструкцию о применении механизма ценовых ограничений к нефтепродуктам, экспортируемым их России. Распространить потолок цен на нефтепродукты вслед за сырой нефтью планируется в феврале. Этот шаг станет условием исключения из вводимого тогда Евросоюзом запрета на их перевозку по морю.

Для освобождения от ценовых ограничений выдвигается условие – глубокая переработка российских нефтепродуктов, к которому не относится простое смешивание, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Минфин не обозначил конкретных цифр. Поток цен непосредственно для нефти был введен на уровне $60 за баррель.

Напомним, ограничение цен на российскую нефть, введенное государствами «Большой семерки», ЕС и Австралией, действует с 5 декабря. В качестве ответных мер Россия запретила поставки нефти в страны, которые будут требовать соблюдение потолка цен – даже в случае, если придется пойти на сокращение добычи «черного золота».