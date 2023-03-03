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США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $400 млн
Власти США приняли решение направить Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. Он будет включать боеприпасы для ракетных установок HIMARS и артиллерийских систем калибра 155-мм и 105-мм, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Новый пакет военной помощи включает в себя также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, мостоукладчики для бронетранспортеров, боеприпасы и оборудование для сноса, а также другое техническое обслуживание, говорится в сообщении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.
Он также вновь подчеркнул, что США и союзники будут поддерживать Украину «сколько потребуется».
Напомним, в конце прошлого года Сенат Конгресса США согласовал оборонный бюджет США на 2023 год – он составляет рекордные для страны $858 млрд. Из них $800 млн предусмотрено на военную помощь Украине – это на $500 млн долларов больше, чем в бюджетном запросе Белого дома. $6 млрд предполагается выделить на «сдерживание» России в Европе.
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